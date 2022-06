Toscana a Roma alla parata del 2 giugno, Mazzeo: "Un onore"

“È stato un onore per me poter essere presente a Roma a nome di tutto il Consiglio Regionale della Toscana alla parata del 2 giugno sui Fori Imperiali. Quest'anno la rassegna di tutte le forze militari italiane ha un significato ancora più profondo che ci riporta al bisogno di pace e di rispetto fra tutti i popoli e le nazioni”. Lo dichiara Antonio Mazzeo, presidente dell’Assemblea legislativa toscana, al termine delle celebrazioni per il 76esimo anniversario della Festa della Repubblica a Roma.

“I valori che stanno alla base della nostra Repubblica, in questo periodo difficile di guerra nel cuore dell'Europa, devono essere ancora di più sottolineati e considerati come un bene primario della nostra democrazia” afferma ancora Mazzeo.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana - ufficio stampa