Rubano moto a Pisa, uno dei ladri ha 13 anni

Hanno rubato un motorino a Pisa, uno dei ladri era un tredicenne. Mercoledì 1 giugno la polizia è intervenuta in via dell'Aeroporto, dove ha trovato un motorino con due persone a bordo. La vettura stava cercando di evadere il controllo degli agenti fuggendo tra le auto in sosta. Il passeggero della moto è stato bloccato e identificato: si trattava di un 13enne, affidato poi alla madre arrivata in Questura. Il guidatore è riuscito a scappare e sono in corso le indagini. I due avevano rubato la moto a una persona, in quel momento fuori città, e il mezzo è stato riconsegnato.