Rapina e minaccia due persone a Viareggio, arrestato

Due rapine in cinque giorni a Viareggio, un 37enne finisce in manette. Il 15 maggio l'uomo è entrato nella casa di un'anziana nel quartiere Varignano, l'ha minacciata con un forchettone da cucina e si è fatto dare tutti i soldi - circa 80 euro - per poi scappare.

Il 25 maggio ha minacciato con un coltello un 35enne in zona stazione in piena notte. Si è fatto dare la bici su cui stava viaggiando la vittima, venti euro e il cellulare. In seguito è fuggito.

La polizia ha iniziato l'attività investigativa grazie alle testimonianze ed è riuscita a risalire il ladro. Lo ha arrestato e adesso il 37enne - di origini tunisine e senza fissa dimora - è in carcere a Livorno.