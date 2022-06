Calci e pugni in piena notte: rissa a Pisa

Rissa e feriti a Pisa nella notte tra mercoledì 1 e giovedì 2 giugno. Una persona sarà denunciata dopo una maxi-aggressione su lungarno Pacinotti, all'altezza dell'Hotel Royal.

Due gruppi sono entrati in contatto per futili motivi verso le 2. Due giovani di un gruppetto di quattro persone si sono presi con un ragazzo di una comitiva di venti individui. Inizialmente è stata una lite verbale ma quando sono arrivati gli altri venti ragazzi, sono partiti calci e pugni.

Sul posto è intervenuta la polizia e il gruppo di aggressori si è dileguato. I feriti erano comunque in buone condizioni. In via di compiuta identificazione il primo ragazzo della comitiva avversa, che sarà denunciato per rissa ed eventuali lesioni personali in concorso con il resto della sua comitiva.