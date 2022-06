Ruba da un camper, arrestato 34enne

Ha rubato da un camper di turisti in piazza Vittorio Veneto. Un 34enne di origini polacche è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri a Firenze.

Il furto è avvenuto nella serata del 30 maggio. Controllato in piazza Stazione, il 34enne è stato trovato in possesso della refurtiva: una mountain bike e uno zaino. Aveva con sé anche attrezzi da scasso e un coltello da ventitré centimetri.

Nella medesima circostanza è stato identificato e denunciato in stato di libertà per ricettazione anche un uomo di origini senegalesi, trovato in possesso di un paio di ipad, risultate ulteriore provento di furto ai danni della vittima.

La refurtiva è stata restituita all’avente diritto e il 34enne polacco fermato è adesso a Sollicciano.