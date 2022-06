Coprire aumenti gas e luce e riaprire la piscina, Empoli stanzia più di 1 milione

Dopo due anni di emergenza Covid, il bilancio del Comune di Empoli è ora alle prese con l’esplosione del costo delle bollette di gas e luce e il rincaro delle materie prime. Per questo, la variazione di bilancio di previsione 2022-24 approvata a maggioranza dal consiglio comunale il 30 maggio 2022, con voti favorevoli di PD e Questa è Empoli e voti contrari di Fratelli d'Italia - Centrodestra per Empoli, Lega Salvini Empoli, Buongiorno Empoli - FabricaComune e Gruppo misto, è di grandissima importanza per tutta la città.

Più di 1 milione di euro è stato destinato a coprire l’aumento delle bollette e la riapertura al pubblico della piscina comunale, chiusa dallo scorso 7 marzo proprio a causa del più 170% del prezzo di gas e luce. Nonostante l’emergenza e la necessità di far fronte a costi esorbitanti, l’amministrazione comunale di Empoli riesce comunque a portare avanti i progetti di investimento per la città.

In particolare, protagoniste degli atti approvati lunedì scorso, sono state le frazioni. La ristrutturazione dell'ex Casa Cioni (300mila euro) ad Avane, la costruzione dell’acquedotto in via Piangrande a Molin Nuovo, promesso ai cittadini a seguito della vicenda Keu, la rigenerazione urbana di Ponte a Elsa con un investimento complessivo di 7 milioni e mezzo, tra eliminazione del cosiddetto Ecomostro e la realizzazione di nuovi spazi destinati a ospitare servizi ai cittadini, piste ciclabili, interventi sul palazzetto dello sport ed efficientamento energetico delle case popolari.

A fianco di queste scelte, ci sono poi il proseguimento del recupero del vecchio ospedale in via Paladini, finanziato per 5 milioni di euro con fondi del Pnrr, e il via libera, con il totale delle risorse, alla realizzazione del nuovo asilo nido Stacciaburatta a Ponzano (coperto un incremento di risorse pari a 380mila euro). Non manca poi l’attenzione all’ambiente con la costruzione di ulteriori due fontanelli dell’acqua pubblica (50mila euro) e di nuovi tratti di piste ciclabili. Decisa anche la volontà di sostenere le associazioni sportive, culturali e sociali della città attraverso somme stanziate per erogare contributi. Prosegue inoltre l'impegno dell'amministrazione comunale per quanto riguarda le aree gioco nei giardini, con ulteriori risorse stanziate (60mila euro) dopo il grande investimento realizzato negli ultimi due anni.

C'è poi il capitolo manutenzioni: questa variazione di bilancio risulta fondamentale per l’attribuzione di 750.000 euro destinati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali che ne hanno grande bisogno. A breve l’assessore comunale con delega alle manutenzioni comunicherà le strade che saranno interessate dagli interventi: l’amministrazione conta di poter destinare a questo obiettivo ulteriori risorse entro la fine dell’anno.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa