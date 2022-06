Vende alcol a minorenni, locale di Firenze chiuso 15 giorni

Aveva servito superalcolici a ragazzi sotto i sedici anni senza accertarsi dell'età. Un locale di Firenze si è visto sospendere la licenza per quindici giorni, stando a quanto deciso dal questore.

Il 28 maggio la municipale fiorentina era intervenuta in centro per sanzionare il pubblico esercizio. Il locale, inoltre, era già stato sospeso per quindici giorni a febbraio 2022, sempre per alcol venduto a minorenni.