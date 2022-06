Premiati 50 vini toscani al Concours Mondial de Bruxelles

Chiusura in grande stile per l’edizione 2022 del Concours Mondial de Bruxelles. La competizione vinicola più prestigiosa al mondo ha infatti riempito di gusto e colore le strade di Rende, in provincia di Cosenza, dal 19 al 21 maggio, rivelandosi come di consueto un appuntamento imperdibile per appassionati e operatori del comparto.

Pubblicati i risultati della Sessione Vini Rossi e Bianchi 2022, che ha visto gareggiare oltre 7300 vini provenienti da 40 paesi e 6 continenti. Tra i vincitori figurano etichette da tutto il mondo, a partire dai paesi produttori più affermati fino ad alcune piacevolissime sorprese, tra cui, tra le altre, la Cina, il Perù e perfino il Kazakistan. Risultati più che soddisfacenti per l’Italia, che con un totale di 351 medaglie si colloca al terzo posto dopo la Spagna, seconda con 433 medaglie, e la Francia, prima con 455 medaglie.

Tra le regioni italiane più blasonate si distinguono la Sicilia con 58 medaglie, la Toscana con 50, la Puglia con 46 e il Veneto con 33. La Calabria padrona di casa ha raccolto 31 medaglie, un risultato estremamente positivo e che fa ben sperare per un futuro vitivinicolo di grandissima prospettiva. Con ben 16 riconoscimenti, inoltre, l'Italia si piazza al secondo posto per numero di Gran Medaglie d'Oro, preceduta solo dalla Spagna con 17 medaglie. La Gran Medaglia d'Oro è il massimo riconoscimento del Concours Mondial de Bruxelles e viene assegnata solo all'1% dei vini iscritti alla competizione.

50 Vini Premiati in Toscana: 5 Medaglie Gran Oro (Fattoria Villa Saletta, Tenuta Moriano, Azienda Agricola Pratesi, Icario Soc. Agricola, Podernuovo Soc Agr). 18 Medaglie d’Oro e 27 d’Argento. La Regione è al secondo gradino sul podio per il numero di premiati.

La prossima Sessione Vini Rossi e Bianchi del Concours Mondial de Bruxelles si terrà dal 12 al 14 maggio 2023 in Istria, Croazia, dove il concorso festeggerà la sua 30ª edizione.

Tutti i vini premiati della Toscana di seguito.