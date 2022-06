Aggrediscono i poliziotti dopo l'inseguimento in auto: arrestati due fratelli a Prato

Frenetico inseguimento, oggi per le strade di Prato, tra gli agenti di una Volante e un’auto in fuga, al termine del quale sono scattate le manette per due fratelli ivoriani per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Tutto è cominciato quando la macchina, con a bordo quattro persone e alla cui guida c’era uno dei due arrestati, è giunta in via Nenni. Il guidatore, scorto il mezzo della polizia, ha improvvisamente sgommato verso il centro imboccando a forte velocità via Genova, mettendo anche a rischio l'incolumità dei passeggeri a bordo di un'altra auto che veniva dalla direzione opposta.

Gli agenti, però, sono riusciti a non farsi seminare e, alla fine, a bloccare la corsa dei fuggitivi e hanno proceduto all’identificazione di questi ultimi. Due di loro hanno tenuto immediatamente un atteggiamento aggressivo nei confronti dei poliziotti e hanno pure cercato di aggredirli. A quel punto gli agenti sono ricorsi alla pistola Taser verso uno dei due fratelli, mentre il secondo ha tentato la fuga a piedi, ma il suo tentativo ha avuto vita breve: un secondo equipaggio è intervenuto per bloccarlo, utilizzando lo spray al peperoncino.

I due ivoriani, residenti in provincia di Firenze, risultano in regola con le norme di soggiorno in Italia, anche se uno ha precedenti per reati contro la persona. Gli altri due passeggeri della vettura in fuga, anch'essi ivoriani e in regola con le norme sul soggiorno, sono risultati estranei ai fatti e sono stati lasciati andare.