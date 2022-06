Al bar con una finta pistola alla cintola, denunciato

La polizia di Lucca ha denunciato un italiano di 51 anni sorpreso con una pistola finta alla cintola.

La segnalazione è partita nel tardo pomeriggio del 1 giugno da un noto bar in viale Castracani, dove l’uomo si era recato per una consumazione al tavolino. La cameriera, infatti, allertata anche dai clienti, non ha potuto fare a meno di notare che l’uomo portava una pistola alla cintola.

Terminata la consumazione l’uomo si è incamminato, e dei suoi spostamenti il titolare del bar ha dato subito notizia alle volanti che si stavano già avvicinando, e che lo hanno intercettato poco distanze in viale Castracani.

Gli operatori gli hanno immediatamente intimato di fermarsi e di alzare le mani, notando la pistola alla cintola nella parte anteriore. Una volta reso inoffensivo si è potuto appurare che si trattava di una scacciacani, con tappo rosso.

Nonostante ciò, considerando che il tappo rosso non era visibile, e la sensazione di paura creata nel bar, è stato denunciato a piede libero e la pistola è stata sequestrata.