Futsal femminile, Uisp Empoli Valdelsa arriva seconda nel torneo regionale

L'avventura della selezione Uisp Empoli Valdelsa di calcio a 5 femminile nella competizione regionale si conclude con un buon secondo posto. Le ragazze, guidate per la prima volta da Giorgia Badalassi, escono sconfitte dalla finalissima con il team di Arezzo ma consapevoli di aver disputato un'ottima rassegna, che pone i presupposti per un futuro avvincente.

Il torneo, organizzato dal settore calcio di Uisp Toscana, si è disputato nell'impianto senese di Casetta Monteaperti e ha visto la partecipazione delle rappresentative di Empoli, Siena e Arezzo. Nel match di debutto, le ragazze aretine hanno sconfitto la selezione di Siena. Poi sono entrate in scena capitan Elisa Pertici e compagne che hanno pareggiato 3-3 proprio con le future campionesse di Arezzo, grazie alla doppietta di Mattia Vergura e al gol di Eleonora Vezzosi. Nella terza gara del triangolare, le ragazze di Giorgia Badalassi, coadiuvata nella guida tecnica da Carolina Migliorini, hanno superato Siena con un netto 5-2 in virtù delle reti siglate da Vezzosi (2), Trafeli, Vergura e un autogol. Empoli e Arezzo si sono così conquistate la finalissima che, nonostante il caldo rovente del pomeriggio senese, ha offerto spettacolo agli spettatori presenti. Il match si è concluso 3-0 in favore delle aretine che si sono aggiudicate il titolo regionale, alla presidenza di Federico Cocchini, responsabile settore calcio Uisp Toscana. Maruska Frigerio e socie concludono la rassegna al secondo posto, certe di aver onorato al meglio il torneo della ripartenza.

Questa la rosa delle ragazze della rappresentativa empolese scese in campo a Casetta Monteaperti: Carlotta Dorandi, Alessandra Fanuele, Lisa Filindassi, Maruska Frigerio, Francesca Malfatti, Paola Masini, Francesca Mugnari, Sara Orsi, Elisa Pertici, Francesca Ragoni, Marina Scali, Sara Tani, Andrea Trafeli, Mattia Vergura, Eleonora Vezzosi, Michela Volpe. Allenatrice: Giorgia Badalassi. Collaboratrici: Carolina Migliorini, Francesca Caverni.

Fonte: Ufficio Stampa