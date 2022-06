Coop Ponte a Greve, Raffaele Palumbo presenta il suo libro sull’incendio

“Una storia di persone” è il titolo del libro scritto dal giornalista Raffaele Palumbo sull’incendio che devastò il Centro Ponte a Greve il 3 giugno 2021, che sarà presentato martedì 7 giugno 2022 alle 18 presso l’Auditorium Rogers in piazza Resistenza a Scandicci (fermata tramvia Resistenza). All’incontro, organizzato da Unicoop Firenze con il patrocinio del Comune di Scandicci, oltre all’autore partecipano il Sindaco Sandro Fallani, il docente di Urbanistica dell’Università di Firenze Pietro Giorgieri, il politologo dell’Università di Bologna Roberto Cartocci e Claudio Vanni, Responsabile delle Relazioni esterne di Unicoop Firenze.

“Un anno fa l'incendio che colpì il Centro PonteaGreve ha disvelato una comunità che nel corso degli anni ha trasformato quel luogo in un punto di riferimento per il territorio – scrivono gli organizzatori - Prendendo spunto dai tanti messaggi di vicinanza ricevuti in quelle ore da Unicoop Firenze, il giornalista Raffaele Palumbo ha intrapreso un viaggio sul territorio, raccontando in un libro quanto è emerso. Una storia di persone, che parla di solidarietà, aggregazione, legami, cultura e innovazione”.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio Stampa