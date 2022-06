Da Vinci Experience, viaggio virtuale tra le opere di Leonardo

I capolavori e le invenzioni di Leonardo Da Vinci prenderanno vita dal 2 giugno al 1° novembre alla Cattedrale dell’Immagine di Firenze, all’interno della chiesa di Santo Stefano al Ponte. Arriva la nuovissima produzione di Da Vinci Experience, il prodotto di maggior successo di Crossmedia Group. A partire dal 2017 la mostra immersiva ha infatti fatto tappa in più di 20 città nel mondo ed è stata vista da più di 900.000 spettatori. Nel 2019 è stata scelta dal MAE (Ministero degli Affari Esteri) come produzione ufficiale per il 500º anniversario della morte di Leonardo. L’esperienza immersiva virtuale è stata completamente rinnovata grazie al lavoro di Pixel Shapes, Leandro Summo e Andrea Maioli di Kanaka, con il soundtrack originale realizzato da Giovanni Raniolo aka Jitzu.

Il viaggio attraverso la vita e le opere di Leonardo viene affrontato in 35 minuti di video immersivo suddiviso in sei blocchi tematici: biografia, colore, pittura, ingegneria/anatomia, acqua e aria. Una narrazione che parte dal racconto cronologico della vita del genio e poi si dirama tra gli effetti visivi dei video generativi che affrontano i tanti temi legati a Leonardo.

La nuova Da Vinci Experience è una prodizione divulgativa che, utilizzando un linguaggio semplice e diretto, vuole essere un prodotto edutainment, dunque edurre il pubblico ma nel contempo divertendolo.

Nella sezione didattica sarà inoltre possibile osservare numerosi modelli delle macchine leonardesche, sia a grandezza naturale che in scala. Le macchine sono riproduzioni minuziose dei progetti originali del maestro creati dagli artigiani dell’antica bottega fiorentina Martelli e da Opera Laboratori.

Nell’area introduttiva sono invece esposte le pregevoli riproduzioni anastatiche dei disegni del Genio, capolavori unici nel loro genere realizzati da Giunti Editore nell’ambito del "Progetto Leonardo".

La visita, infine, non potrà dirsi completa senza sperimentare la Da Vinci VR Experience, esperienza di realtà virtuale con gli Oculus Quest, dove il visitatore potrà confrontarsi con il funzionamento delle invenzioni di Leonardo da Vinci, entrando all’interno del carro armato e azionandone i meccanismi, navigando con la barca a pale, e inseguendo il sogno del volo umano. A chiudere l’esperienza, la Mirror Room, un magico caleidoscopio di immagini dove immergersi nelle opere vinciane e scattare sorprendenti fotografie.

Dopo il successo di Inside Dalí, la mostra digitale che dal 16 settembre al 25 aprile ha registrato oltre 42mila visitatori, una nuova produzione firmata Crossmedia Group che vede proseguire la collaborazione con Opera Laboratori che curerà i servizi aggiuntivi (accoglienza, bookshop e biglietteria) e l’allestimento espositivo, mentre il catalogo e il merchandising saranno curati dalla casa editrice Sillabe.

Da Vinci Experience, Info

Orario di apertura

Aperta tutti i giorni dalle ore 10:00 alle 18:30 (ultimo ingresso 17:30)

Prezzi

Adulto: 14,00 euro

Studente: 10,00 euro

Over 65: 10,00 euro

Convenzioni: 10 euro

Bambino dai 5 ai 12 anni: 9,00 euro

Disabile: 10,00 euro (Per gli aventi diritto l’accompagnatore ha ingresso gratuito – Legge 104/92)

Famiglia da 4 (2 adulti + 2 bambini): 36,00 euro

Famiglia da 5 (2 adulti + 3 bambini): 42,00 euro

Famiglia da 6 (2 adulti + 4 bambini): 46 euro

Gruppi (minimo 10 persone): 9,00 euro*

Scuole: 7,00 euro*

Da Vinci VR Experience: 3,00 euro

* prenotazione obbligatoria a info@davinciexperience.it

Indirizzo

Cattedrale dell’Immagine

Chiesa di Santo Stefano al Ponte

Piazza di Santo Stefano 5

50122 Firenze

Prenotazioni

Info e prenotazioni via mail a info@davinciexperience.it o telefonando allo 055 2989888

Fonte: Ufficio stampa