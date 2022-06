In auto con 4 etti di hashish, 20enne arrestato

Un 20enne è stato arrestato a Siena perché trovato in possesso di stupefacenti. Era alla guida della sua auto in piena notte quando i carabinieri lo hanno fermato in viale Sardegna. Il giovane era agitato e dall'auto arrivava odore di stupefacente. I militari hanno perquisito la vettura e il ragazzo e hanno trovato 404 grammi di hashish, confezionati e nascosti sotto il sedile. Inoltre hanno rinvenuto un bilancino e un coltello di 22.5 centimetri. Lo stupefacente e materiali rinvenuti sono stati sequestrati. Il giovane, terminate le formalità di rito, è stato messo ai domiciliari.