Incidente treno Frecciarossa vicino a Roma, ritardi anche a Firenze

Incidente oggi per un Frecciarossa nella galleria Serenissima a Roma. Il treno, il 9311, partito da Torino alle 8.50 era ripartito dalla stazione Termini alle 13.59 e sarebbe dovuto arrivare a Napoli alle 15.03. Ma all'altezza della stazione Prenestina, il treno dell'Alta Velocità ha avuto l'incidente, l'ultima carrozza sarebbe sviata dai binari non ribaldandosi, come emerso dalle prime verifiche. Le cause dello "svio della locomotiva di coda" sono "ancora da accertare" come spiegato da Rfi con i tecnici sul posto, che ha comunicato come al momento risulta che nessuna persona abbia subito conseguenze.

I passeggeri, circa 230 persone, che si trovavano a bordo del Frecciarossa sono stati evacuati e messi in sicurezza da vigili del fuoco e polizia. La linea Alta Velocità è interrotta in entrambi i sensi di marcia. Registrati in tutta Italia, da nord a sud, ritardi e modifiche a catena sulla linea con treni Alta Velocità instradati su linee alternative.

Anche a Firenze si stanno allungando i tempi d'attesa delle partenze, ma la situazione se pur con ritardi, è sotto controllo nella stazione di Santa Maria Novella. Superati i 90 minuti di ritardo per diversi convogli dell'Alta Velocità. Emerse criticità anche sul trasporto regionale.