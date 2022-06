La fotografia di prestigio torna a Firenze con Il Cupolone

Una giornata tutta dedicata alla fotografia nazionale e internazionale domenica 5 giugno a Palazzo Vecchio alla presenza dell’assessora cecilia Del Re, della Vicepresidente del Consiglio comunale Maria Federica Giuliani, di Bernard Dika Consigliere del Presidente della Regione Toscana. Un bel rientro in presenza per l'associazione Il Cupolone Asp, nata nel lontano 1961, festeggia la vittoria della XVI Edizione della Coppa del Mondo per Club, indetta dalla FIAF- Federazione Internazionale delle Arti Fotografiche (www.fiap.net). Una associazione fotoamatoriale storica della Città di Firenze, guidata dal Presidente Simone Sabatini (www.gfcupolone.net).

La cerimonia si svolgerà nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio e vi parteciperanno Riccardo Busi Presidente del Consiglio direttivo della Federazione Internazionale, Roberto Rossi Presidente della Federazione Nazionale, oltre ai rappresentanti di molti paesi fra cui in particolare l'Oman, per poi proseguire al Teatro della Compagnia (Via Cavour 50/r) con la proiezione delle più importanti immagini fotografiche internazionali e nazionali premiate e le venti foto vincenti saranno esposte nel foyer del Teatro.

Il Gruppo Fotografico Il Cupolone è, da sessanta anni, una realtà artistica molto importante per la nostra città. I tanti riconoscimenti ottenuti, anche a livello internazionale come la premiazione di domenica della Coppa del Mondo nel Salone dei Cinquecento alla presenza delle autorità cittadine, evidenziano la crescita costante di questa Associazione del terzo settore e mette in evidenza la qualità delle opere dei propri associati nonché l’azione di volontariato culturale che la stessa porta avanti con determinazione coinvolgendo anche le nuove generazioni.

La mostra “L’anima di Firenze” svela la nostra città in un’ottica nuova, quasi affettuosa, dimostrando il profondo amore che lega questi fotografi alla città, ritratta nella sua forza propulsiva di ripresa dai danni del Covid 19”. La giornata inoltre prevede le premiazioni di più concorsi internazionali, oltre alla Coppa del Mondo per Club vinta dal GF Cupolone, si terrà infatti la Coppa del Mondo per Giovani vinta dalla Federazione dell’Oman – quinta la squadra italiana – , il concorso “Wildlife Only", e lo storico concorso nazionale “Trofeo Cupolone” giunto ormai alla cinquantaseiesima edizione e patrocinato dalla Federazione nazionale delle associazioni fotografiche. Dopo due anni di pandemia, a Firenze torna ancora con più passione, la fotografia fotoamatoriale internazionale.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa