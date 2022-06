Lavori a Greve, il cantiere in piazza della Resistenza vicino alla conclusione

Rush finale per uno dei principali cantieri del Comune di Greve in Chianti. I lavori che mirano alla riqualificazione di piazza della Resistenza e il parcheggio multipiano volgono al termine. Entro il 30 giugno una delle opere più rilevanti messe in campo dalla giunta Sottani, per un investimento complessivo pari a 350mila euro, sarà conclusa.

L’ultima tranche dell’intervento che prevede una parte consistente del progetto, ovvero l’installazione dell’ascensore e il restyling dei bagni pubblici, richiede la chiusura al transito e alla sosta della parte sotterranea per il periodo che va da lunedì 6 a giovedì 30 giugno 2022. In questo intervallo di tempo, necessario al completamento dell’opera pubblica, la Polizia locale dell’Unione comunale del Chianti fiorentino, ha istituito il divieto di transito e sosta con rimozione forzata lungo tutta l'area di parcheggio interrata. Resta invece regolarmente aperta e fruibile per cittadini e visitatori l’area scoperta del parcheggio le cui modalità di accesso sono invariate.

Il restyling del parcheggio di piazza della Resistenza, articolato in più fasi per evitare di limitare i disagi ai cittadini, si è proposto di migliorare le funzioni di accoglienza e fruibilità del parcheggio sotterraneo e in superficie.

“L’intervento comprende – dichiara il sindaco Paolo Sottani - la realizzazione di nuovi bagni pubblici ed un’opera di manutenzione straordinaria con la quale si ripristina tutta l'area di sosta e sarà risolta la criticità legata alle consistenti infiltrazioni d'acqua cui faremo fronte con il rifacimento del tappeto al piano superiore”. “L’opera prevede - aggiunge il sindaco - l’installazione di un ascensore, oltre alla tinteggiatura del piano seminterrato e delle pareti e altre opere di rifinitura ed abbellimento”. Dopo la prima fase dei lavori che ha interessato l’area di sosta all’aperto, in superficie, ora tocca alla seconda e ultima tranche nella zona sotterranea.

Fonte: Ufficio stampa associato del Chianti Fiorentino