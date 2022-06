Mercato del sabato a Scandicci, il nuovo regolamento

Durante la pandemia la necessità di riorganizzare gli spazi del mercato settimanale del sabato in base alle esigenze sanitarie portò l’Amministrazione comunale a scegliere di spostare i banchi alimentari nella piazzetta rossa, dividendoli da quelli non alimentari nel resto di piazza Togliatti: “La sperimentazione funzionò allora per far fronte alla sicurezza sanitaria, e ha funzionato anche dopo, quando l’emergenza si è attenuata”, dice l’assessore allo Sviluppo economico Andrea Franceschi, “la separazione per generi ha dimostrato la propria utilità anche dal punto di vista della vendita, prima di tutto per la clientela che ha una facilitazione nel muoversi in base alle proprie esigenze, ma anche per gli operatori che possono lavorare in una situazione più ordinata.

Adesso la soluzione che individuammo lo scorso anno, che unisce i vantaggi di un mercato su un’unica piazza con quelli dell’articolazione tra settori alimentari e non alimentari, va a regime, ed è contenuta nel Piano comunale per l’esercizio elle attività commerciali su area pubblica approvato dal Consiglio Comunale nell’ultima seduta. Un risultato ottenuto anche grazie al confronto sempre proficuo tra il settore Commercio e le associazioni di categoria Anva Confesercenti, Confcommercio e Assidea”.

La nuova stesura del Piano Comunale è stata approvata con i voti favorevoli di dei gruppi Pd, Sandro Fallani Sindaco, Scandicci a Sinistra, gruppo misto di maggioranza e gruppo misto di minoranza, e l’astensione di Lega Salvini premier e Centro destra per Scandicci Forza Italia Udc.

Tra le altre novità, “allo scopo di uniformare il mercato settimanale rendendolo più ordinato, è stato ribadito e definito l’obbligo di mantenimento del veicolo, utilizzato per il trasporto delle merci, nel posteggio assegnato, specificandone la categoria”.

In relazione ai mercati straordinari, che negli ultimi anni sono notevolmente diminuiti nel numero dei partecipanti, si sono previste due edizioni, una durante la fiera e una durante le feste natalizie.

