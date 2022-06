Mercato in centro storico a Pistoia, si recupera l'evento di Capodanno

Domenica 5 giugno si terrà, per l’intera giornata, quindi dalle 8 alle 19, il mercato ambulante in piazza del Duomo, piazza dello Spirito Santo e vie limitrofe, piazza San Francesco. Viene così recuperato il mercato che non si è svolto lo scorso primo gennaio.

Il mercato non svolto il 28 maggio scorso, in occasione dei Dialoghi di Pistoia, sarà recuperato domenica 25 settembre.

Durante lo svolgimento di questi due mercati domenicali saranno attuati gli stessi provvedimenti alla viabilità in vigore durante il mercato bisettimanale.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio stampa