"Omaggio al Tibet": visite, apericena e concerto all'Istituto buddhista di Pomaia

Nel pomeriggio di domenica 5 giugno l’Istituto Lama Tzong Khapa apre le sue porte per l’evento Omaggio al Tibet, con visite guidate, apericena con cucina tibetana, e concerto gratuito della band Kuendela, un gruppo di musicisti che presenterà in anteprima l’album Tanabata, viaggio musicale con sonorità ricercate, in cui si intrecciano progressive, classica ed etnica, e un canto del Tibet.

L’evento è un'occasione per riportare all’attenzione di tutti la storia passata e presente di un popolo, quello tibetano, che da sessant’anni vive in esilio, ma anche di farne conoscere la grande ricchezza culturale.

Omaggio al Tibet, il programma dell'evento

Dalle ore 16:00 alle 17:30 di domenica 5 giugno sarà possibile visitare l’Istituto accompagnati dalle nostre guide d’eccezione alla scoperta del Buddhismo tibetano, attraverso le storie e le architetture interne ed esterne.

I visitatori ogni mezz’ora avranno a disposizione una guida per iniziare un “tour guidato” che terminerà, come ultima tappa, nella sala del Mandala, dove la monaca Carla sarà a disposizione del pubblico per rispondere a curiosità e domande.

Dalle ore 17:30 per gli amanti dei sapori è previsto un'apericena, con un appetitoso viaggio nella cucina tipica del “Paese delle Nevi”, il Tibet, attraverso le sue ricette tradizionali: i famosi Momo, ravioli vegetariani o vegani cotti al vapore, accompagnati da salse e come bevande Tè freddo e infusi con miscele ricercate e di qualità.

Cassa aperta dalle ore 17:00 presso il bar/shop dell’Istituto. Non è necessaria la prenotazione. Momo disponibili fino ad esaurimento scorte.

Alle ore 19:00 Concerto gratuito con i Kuendela che presenteranno in anteprima il loro album Tanabata.

Il cecinese Andrea Zilio, a frutto dei suoi 45 anni di attività come musicista, ha intrapreso un nuovo viaggio musicale che sarà accompagnato, con una performance in diretta, del pittore Stefano Tonelli che ha concesso l’uso di una sua opera “anello di luce” per la copertina dell’album.

Come compagni di viaggio sei musicisti con cui collabora da anni, con percorsi altrettanto lunghi e appassionati: l’inglese Ellie Young al violoncello, il tastierista Franco Santarnecchi (conosciuto per la sua collaborazione con Jovanotti), che suona piano, tastiere e harmonium indiano, Sabina Manetti voce, Franco Ceccanti alla chitarra elettrica e acustica a 12 corde, il pisano Leonardo Betti al basso elettrico. Zilio suona la batteria e in alcuni brani il pianoforte, per l’occasione sarà presente come special guest Andrea Vanni alle tastiere. I brani dell’album sono sette, cinque acustici, uno solo ha un testo, si intitola “Tanabata”, una parola scoperta leggendo la scrittrice Banana Yoshimoto, che in Giappone indica “la festa delle stelle innamorate” in cui si può chiedere la realizzazione dei propri desideri. Un altro brano contiene “Il canto del sole che illumina tutto” questo canto è stato offerto da bambini profughi tibetani del villaggio di Choglamsar in occasione di una visita del Dalai Lama, alla cui registrazione si è avuto accesso grazie all’associazione Italian Amala Onlus.

Fonte: Istituto Lama Tzong Khapa