Prevenzione incendi boschivi, campagna informativa a Lucca

Con l'avvicinarsi del periodo estivo torna il pericolo degli incendi con gravissimi danni all'ambiente, alla fauna e all'agricoltura. Tutti i cittadini sono tenuti a esercitare la responsabilità e la cittadinanza attiva in merito alle buone pratiche di prevenzione. In questo modo ognuno, cosciente del pericolo, può essere il protagonista della tutela dei boschi dal rischio incendi, rispettando le norme che regolano l'accensione di fuochi all'aperto e all'accumulo di materiale facilmente infiammabile andando ad incidere sensibilmente su quel 30% di incendi che la statistica regionale classifica come colposi, causati cioè da imprudenza o disattenzione.

Per una maggiore informazione dei cittadini, la Protezione civile comunale sarà presente con uno stand informativo nelle principali fiere, sagre e mercati: domenica 5 e venerdì 10 giugno alla Sagra di Antraccoli; martedì 7 giugno mercato di Ponte a Moriano; martedì 14 giugno mercato di Nozzano; lunedì 20 giugno mercato di Santa Maria del Giudice; giovedì 23 giugno mercato di Santa Maria a Colle.

In tali occasioni sarà inoltre spiegato come iscriversi al sistema di informazioni e allertamento mutipiattaforma del Comune di Lucca per ricevere tramite sms, telefono o social le notizie relative agli allerta meteo regionali e sulle principali criticità o comunicazione di servizio. Inoltre le stesse informazioni potranno essere ricevute scaricando la app Telegram collegandosi al canale del "Comune di Lucca". I cittadini possono collegarsi QUI per tutte le info e le semplici modalità di iscrizione.

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio Stampa