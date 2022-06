Referendum sulla Giustizia, Italia Viva a favore scende in piazza

Italia Viva Valdelsa è di nuovo a contatto con i cittadini per confrontarsi e motivare la scelta dei 5 SI ai 5 referendum sulla Giustizia che si svolgeranno domenica 12 giugno. 5 sì per una giustizia giusta.

Sabato 4 giugno incontro con i cittadini ad Empoli in Piazza della Vittoria. Giovedì 9 giugno, sempre ad Empoli, in occasione del mercato. Ecco le nostre motivazioni ai quesiti delle cinque schede colorate:

1. Scheda rossa: abolizione della legge Severino.

Perche’ votare si? Perché la scelta degli eletti spetta ai cittadini, non alla magistratura. E' una questione di giustizia e legalita’ ma soprattutto di democrazia. Riaffermiamo la piena separazione dei poteri.

2. Scheda arancione: riforma della custodia cautelare.

Perche’ votare si? Perché l’esigenza cautelare è per lo più basata su un giudizio soggettivo, spesso privo di adeguata motivazione, quasi sempre sfornito di prove concrete. Abolirla significa evitare che siano messe in carcere persone che , al termine dei processi , risultano essere innocenti.

3. Scheda gialla: separazione delle funzioni.

Perché votare si ? Perché assicurare la netta separazione delle funzioni tra giudici e pubblici ministeri significa compiere un primo passo verso un’effettiva terzietà del giudice e assicurarsi così una giustizia piu’ giusta.

4. Scheda grigia: equa valutazione dei magistrati nei consigli giudiziari.

Perché votare si? Perché oggi sono i magistrati a valutare altri magistrati, cosa che favorisce logiche corporative e rende poco affidabili le valutazioni. Dobbiamo restituire efficienza e credibilità all’ordinamento giudiziario.

5. Scheda verde: elezione dei togati nel CSM.

Perché votare si? Perché la magistratura non puo’ e non deve essere sotto il controllo delle correnti. Votando si, anche chi non e’ iscritto ad una corrente potra’ candidarsi ed aspirare ad essere eletto nel csm.