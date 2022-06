Rsa La Collinella in festa, Minolfa compie 100 anni

Oggi è un giorno di festa per la RSA 'La Collinella di Montaione e per la Sarah Cooperativa Sociale: Minolfa ha spento la centesima candelina. Alla presenza del sindaco di Montaione Paolo Pomponi - che ha recapitato un sentito messaggio dell'amministrazione - dei parenti, del Presidente della Cooperativa Vladimiro D'Agostino e del direttore della Struttura Paolo Profeti e di tutto il suo staff, sono stati aperti i regali del personale e dei parenti e gustato una torta della Pasticceria Filli.

Minolfa è nata il 3 giugno 1922, a Colle val d'Elsa, era figlia di un ferroviere che faceva anche il calzolaio. Vivevano nella stazione del paese e la sua mamma la teneva sempre piena di fiori e ben ordinata. Da ragazza ha lavorato in una confezione di abbigliamento da donna. Da giovane ha partecipato ad alcune attività teatrali e canore ed a tutt'oggi Minolfa canta ancora benissimo, il suo repertorio è legato ai grandi classici della musica leggera - Domenico Modugno, Massimo Ranieri, Loretta Goggi ecc..

All'età di 49 è rimasta vedova. Vicino le sono rimasti i suoi due figli: Marco (scomparso da pochi anni) e Anna Paola. Dopo il matrimonio del figlio Marco, ha vissuto con lui e sua nuora a Poggibonsi, mentre la figlia si è trasferita con il marito nel pistoiese.

Minolfa ha due nipoti femmine: Susanna e Maurena, rispettivamente del figlio Marco e della figlia Anna-Paola. Da queste due nipoti è diventata bisnonna di 4 bambini. Anche la nuora Anna e il genero Luciano la seguono amorevolmente in questo ultimo passo della sua vita.

Insieme a Marco ed a Anna, con i quale Minolfa appunto conviveva, hanno anche educato per otto anni anche una bambina di nome Chiara, presa in affidamento. Ancora oggi Minolfa si ricorda di questa bellissima esperienza e considera Chiara ovviamente come nipote a tutti gli effetti.

Minolfa è dal 2018 una colonna della Rsa La Collinella e con la sua passione allieta le nostre giornate in struttura.