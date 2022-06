Spintona i medici al pronto soccorso e aggredisce gli agenti, denunciato

Dopo aver dato in escandescenza al pronto soccorso dell'ospedale fiorentino di Careggi si è anche scagliato contro i poliziotti intervenuti in reparto. Ieri sera alle 22 un 66enne italiano è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità.

L'uomo era in visita al triage quando ha cominciato a spintonare i medici. Qualcuno ha chiamato la polizia e all'arrivo degli agenti ha rifiutato di dare i propri documenti. Dopo la denuncia, nessuno è rimasto ferito.