Studente disabile non va in gita, Autolinee precisa: "Tutti i bus urbani hanno la pedana"

Autolinee Toscane, in merito alla vicenda del bambino che non ha potuto partecipare alla gita con i suoi compagni organizzato dalla sua scuola (Qui la notizia), precisa che tutti gli autobus urbani di Firenze, come quello in questione poi usato per la gita, hanno la pedana per l'accesso a persone disabili, come hanno precisato tutti i media locali che ci hanno contattato.

La richiesta del servizio è stata effettuata da una insegnante di quella scuola (che aveva usufruito del servizio già in un'altra occasione il 24 maggio). Autolinee Toscane aveva confermato la possibilità di usufruire del servizio di trasporto richiesto per il 30 maggio (per 50 persone con 1 passeggero diversamente abile, elemento che serve solo come informazione all’autista per sapere che dovrà utilizzare certamente la pedana).

La cancellazione del servizio già accordato si è resa necessaria a causa dello sciopero che è stato proclamato per il 30 maggio. In occasione di scioperi, infatti, il servizio di corse aggiuntive non viene effettuato, per evidenti motivi.

Non ci risulta – ma faremo ulteriori verifiche - nessuna richiesta di corse bis per il giorno successivo, quando è stata effettuata la gita, su uno dei bus urbani che, ribadiamo, hanno tutti la pedana per l’accesso ai disabili.

Fonte: Autolinee Toscane - Ufficio stampa