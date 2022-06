Toscana e Valdichiana protagonisti allo Yacht Club di Montecarlo

La Toscana e la Valdichiana grandi protagonisti allo Yacht Club di Montecarlo ieri sera, alla presenza del Principe Alberto II, nel corso dell’evento conviviale organizzato per il 2 giugno dall’Ambasciata italiana nel Principato di Monaco e dall’ambasciatore Giulio Alaimo. La delegazione toscana, composta dai sindaci della Valdichiana e guidata dal presidente della Regione Eugenio Giani, ha avuto modo di valorizzare e promuovere i propri territori, innanzitutto attraverso i prodotti tipici e la cucina toscana.

“Ieri è stato un bel momento”, ha commentato il presidente della Regione Eugenio Giani, giunto a Montecarlo nel pomeriggio dopo aver partecipato in mattinata alle celebrazioni della Festa della Repubblica a Firenze in piazza dell’Unità e in piazza della Signoria.

“L’incontro è stato molto partecipato – ha aggiunto il presidente - ha dato lustro alla Valdichiana e complessivamente a tutta la Toscana. Con il Principe Alberto II, che ha voluto partecipare direttamente all’evento, abbiamo avuto modo di stare insieme, di rinsaldare i legami tra la Toscana e il Principato monegasco, di valorizzare l’immagine, i prodotti, il profilo turistico della Valdichiana aretina. C’è viva cordialità tra di noi e questa sinergia tra Toscana e Principato giova, anche in questa fase di ripartenza, alla capacità di richiamo che ha la nostra Regione”.

Nel corso della serata anche la proiezione di immagini dei comuni della Valdichiana, mentre in porto stazionava, grazie alla disponibilità della Marina Militare italiana, la “Amerigo Vespucci”, che prima di salpare per l’Italia ha illuminato i suoi tre alberi con il tricolore in onore della Festa della Repubblica.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa