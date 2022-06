Travolto dal trattore nei suoi campi, deceduto 76enne nell'Aretino

Incidente mortale questo pomeriggio nell'Aretino a Vezza, frazione di Capolona, dove un uomo di 76 anni ha perso la vita travolto dal trattore col quale stava lavorando. Sul posto sono intervenuti il 118 e i vigili del fuoco ma purtroppo, all'arrivo dei soccorsi, l'uomo era già deceduto. Intervenuti i carabinieri per i rilievi.

Al momento dell'incidente il 76enne si trovava in un terreno di sua proprietà quando, per cause in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo agricolo finendo travolto.