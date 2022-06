Trova un portafogli con oltre 500 euro, lo consegna alla polizia e rifiuta la ricompensa del proprietario

Ha trovato a terra un portafogli che conteneva oltre 500 euro in contanti, lo portato alla polizia perché tornasse nelle mani del proprietario e da quest'ultimo ha rifiutato la ricompensa, offerta per ringraziarlo del gesto. La storia arriva da Lucca e il protagonista è un giovane di 29 anni originario del Bangladesh.

Ieri mattina, 2 giugno, il 29enne ha trovato il portafogli smarrito contenente 520 euro e i documenti del proprietario, in viale Puccini. Senza pensarci due volte, il giovane lo ha preso con sé e si è diretto in Questura, consegnando agli agenti quanto ritrovato per terra. Stamani il proprietario, mentre la polizia lo stava cercando per la riconsegna, si è presentato per sporgere denuncia di smarrimento ma con meraviglia, ha scoperto che il suo portafogli da cui non mancava nulla, era già negli uffici della Questura da ieri. L'uomo, un cittadino 34enne nigeriano, ha espresso gratitudine nei confronti del personale intervenuto chiedendo di poter incontrare la persona che aveva ritrovato il suo portafogli, per ringraziarlo e condividere con lui un riconoscimento monetario.

Il 29enne, avvisato dagli agenti delle intenzioni dell'uomo, ha riferito a sua volta di non volere alcuna ricompensa per quanto fatto. Il Questore ha voluto infine incontrare il giovane protagonista, per ringraziarlo personalmente del bel gesto compiuto.