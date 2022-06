Vandalizzata bandiera dell'Arcigay: la solidarietà del sindaco livornese al circolo

La bandiera dell'Arcigay esposta al Circolo Norfini, nel quartiere Colline, è stata vandalizzata. Ignoti l'hanno tagliata a metà alcune notti fa.

Appena avuta la notizia il sindaco Luca Salvetti ha subito espresso la propria solidarietà all'Arcigy e al circolo Arci "Norfini" e il proprio sdegno nei confronti degli autori del gesto, perpetrato pochi giorni prima del Toscana Pride, che arriverà a Livorno il prossimo 18 luglio, con tutto il proprio bagaglio di valori e ideali.

"Oggi avete distrutto la bandiera Arcigay Lgbt - si legge nel cartello che il circolo ha affisso sopra alla bandiera strappata - ma teniamo a dirvi che non avete strappato quello che essa rappresenta ed il valore che l'Arci e tutti i propri soci le attribuiscono. Mille bandiere strappate sono per noi più forza per gridare solo la vostra stupidità e povertà mentale.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa