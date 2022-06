Dopo due anni il ciuco torna a volare. Sabato 18 giugno dalle 18 si terrà la 541esima edizione del Volo del Ciuco per il 2022, rievocazione storica di Empoli conosciuta in lungo e in largo. Si torna in piazza Farinata degli Uberti dopo due anni di stop a causa della pandemia. Molte novità in programma: la direzione artistica è affidata a Exponent, poi l'inizio è anticipato per un preambolo teatrale per i più piccoli. I negozi rimarranno aperti e le attività proporranno eventi a tema.

Il ciuco 2022 (il cui nome è top secret) è stato realizzato dall'artista Andrea Meini e volerà verso le 22.30. Per rievocare quanto avvenuto nel 1340 non può mancare il corteo storico, che riempirà le vie del centro di figuranti volontari in costume. Circa duecento tra dame e messeri sfileranno tra musica e divertimento. Rappresenteranno i Castelli di Monterappoli, Empoli e Pontorme. Saranno accompagnati dalla contrada Sant'Andrea di Fucecchio, da Porta Fiorentina di Cerreto Guidi e dagli Arcieri di Montopoli.

Volo del Ciuco 2022, le dichiarazioni

"Siamo stati fermi per la pandemia, la forza di continuare ha prevalso su tutto il resto. Quest'anno sarà un volo particolarmente ricco. Non ci siamo arresi, crediamo in questa rievocazione così come il comune che ci supporta. C'è fame di un evento del genere" ha detto Claudio Del Rosso, presidente della Compagnia di Sant'Andrea.

Il vice Freddy Lavezzo ha aggiunto: "Tantissime persone hanno portato avanti fino a oggi questa tradizione, ne dobbiamo essere orgogliosi. Questi volontari hanno fatto ripartire e rinvigorito questa associazione. Volontari, sarte e costumiste sono lodevoli. C'è grande voglia di ripartire, abbiamo trovato tutti pronti a far squadra".

Il programma è variegato, come ha spiegato Francesca Parri di Exponent, direttrice artistica. "Abbiamo cercato di coprire un orario più lungo e importante. Si parte infatti con un laboratorio teatrale in piazzetta Delle Stoviglie ispirato alla vita di Francesco De' Medici. Nel Giro si troverà il Giullar Cortese che intratterrà tutti assieme a Petronio. Il corteo sarà uno spettacolo lungo tutte le strade del centro e il ciuco sarà benedetto da don Guido Engels. Dopo il volo, il corteo proseguirà con la BadaBimBumBand a seguito. Il finale sarà in piazza della Vittoria".

L'assessora Giulia Terreni ha concluso: "È emozionante essere qua dopo i due anni di stop. Fa piacere vedere questa ripartenza. È il momento del risveglio delle tradizioni popolari, Empoli c'è con una delle manifestazioni più antiche e curiose".

L'evento è organizzato dalla Compagnia di Sant'Andrea col patrocinio del Comune di Empoli e la collaborazione dell'associazione Centro Storico.

