Grave un uomo accoltellato in un bar alla periferia di Pisa

Ha accoltellato un uomo in un bar di periferia ed è fuggito, ma poi è stato bloccato dalla polizia e portato in Questura. La vittima è in gravi condizioni in ospedale a Cisanello. Shock nel pomeriggio di oggi, sabato 4 giugno, in quel di Pisa.

Non sono ancora chiari i motivi che hanno portato al gesto, ma verso le 17 in un bar un uomo è stato accoltellato da un altro, gli inquirenti stanno cercando di ricostruire quanto avvenuto.

I protagonisti sono entrambi italiani ma in corso di identificazione. L'aggressore è stato rintracciato dalla polizia mentre era in fuga ancora armato e ha gettato il coltello solo dopo che gli agenti sono scesi da una volante puntandogli contro il taser.

Il ferito ha un polmone perforato a causa della coltellata. Si trova in condizioni critiche in ospedale, dove è stato portato dai soccorritori inviati dal 118.