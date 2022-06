Affitti in nero in Maremma, trenta soggetti verbalizzati dalla guardia di finanza

La guardia di finanza di Grosseto, in vista della bella stagione, vuole vederci chiaro sugli affitti in nero. Ha avviato dei controlli che hanno portato a un verbale per trenta persone. Queste ultime avevano messo i loro immobili in affitto, ma completamente in nero. Si parla di un complessivo mezzo milione di euro per redditi da locazione non dichiarati e sanzioni.

Si va dal semplice bilocale a prestigiose ville che in certe località arrivano ad affitti con cifre a 4 zeri a settimana. Peraltro, le locazioni risalivano negli anni anche al periodo pre-pandemia e tutte le persone sanzionate hanno evidenziato consistenze patrimoniali ed economiche di un certo rilievo.

Sono peraltro in corso ulteriori attività di analisi e sviluppo dati nei confronti di 50 soggetti, tra persone fisiche e società di intermediazione, operanti tra Follonica, Castiglione della Pescaia, Marina di Grosseto nonché Argentario e Capalbio.