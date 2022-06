Alla Normale 'Ispira', per avvicinare le adolescenti alla scienza

Accendere nelle adolescenti e negli adolescenti la scintilla della passione per la scienza. Stanno provando a farlo alcune dottorande della Scuola Normale Superiore. Dallo scorso gennaio, hanno iniziato a preparare e svolgere un ciclo di seminari per le classi seconde e terze medie, evidenziando gli aspetti creativi dello studio delle materie scientifiche, presentando figure di scienziate che hanno avuto in tali campi un ruolo importante, non sempre adeguatamente riconosciuto.

Il progetto pilota, denominato Ispira, nasce dalla constatazione di un gap nella popolazione studentesca tra ragazze e ragazzi nelle discipline STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Alla Scuola Normale, per esempio, le statistiche degli ultimi undici anni relative all’esame di ammissione evidenziano che solo il 20% degli iscritti e iscritte alle prove d’ingresso per Scienze sono ragazze, contro il 50% di iscritte alla Classe di Lettere - un trend in linea con i più recenti dati ministeriale nelle università italiane.

Ispira finora ha coinvolto una quarantina di scuole medie di Pisa e Provincia e sarà presentato lunedì 6 giugno alle ore 10 alla Scuola Normale, con la partecipazione di alcune classi di seconda e terza media dell’Istituto Fibonacci (in presenza) e di altre scuole medie della provincia (da remoto) che hanno aderito all'iniziativa. Dopo i saluti istituzionali del vicedirettore della Scuola Normale, Mario Piazza, si succederanno gli interventi della prof.ssa di astronomia e astrofisica Simona Gallerani e la presentazione del lavoro svolto da parte delle perfezionande Laura Sommovigo, Carmen Baiano, Francesca D'Elia.

Fonte: Scuola Normale Superiore - Ufficio stampa