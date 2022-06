Biblioteca Fucini, premiazione dei 'Ragazzi Leggendari'

Prima settimana di giugno. Si avvicina l’estate e con lei anche le vacanze. Nella Sezione Ragazzi della biblioteca comunale Renato Fucini, l’Ora del Racconto dedicherà letture ad alta voce proprio al mare, ai viaggi, alla montagna e al tempo libero. Sempre presenti le sferruzzanti con i tanti consigli utili sulle lavorazioni a maglia, all’uncinetto e su tutto l’universo del “ferri e filo” e poi, si terrà l’attesissima cerimonia di premiazione dei ventisette ‘Ragazzi Leggendari’ a cui verrà consegnato un attestato importante di riconoscimento.



La vetrina principale della biblioteca “Libri alla finestra” avrà sempre come tema la strage di Capaci, il giudice Giovanni Falcone, nei trent’anni dell’anniversario.

In Sezione Ragazzi resta allestita la vetrina degli “Imperdibili”, i film da vedere assolutamente, consigliati dai bibliotecari dell’Isola del Tesoro e inoltre sugli “scaffalini” si potranno trovare proposte di lettura a tema dedicate all’estate, al mare, alla montagna e ai giochi all’aperto.



Ecco il programma delle iniziative:



Lunedì 6 Giugno, alle 15.30,

SFERRUZZA, SFERRUZZA in biblioteca!

Il Gruppo Sferruzza, Sferruzza vi invita ad un nuovo appuntamento dedicato a tutti gli appassionati e ai curiosi del mondo della lana, dei ferri, dell’uncinetto e molto altro. Le Sferruzzanti vi aspettano! Per partecipare all’incontro potete scrivere a biblioteca@comune.empoli.fi.it o chiamare lo 0571/757840.



Martedì 7 Giugno, alle 17,

L’ORA DEL RACCONTO. Vacanze in arrivo!

Martedì pomeriggio Ora del racconto speciale vacanze! Nella magica Torre ci saranno tante letture dedicate all’estate, ai viaggi, al mare e alla montagna… chissà voi cosa preferite? Siete pronti per un nuovo viaggio fantastico con le storie del “baule magico” della Torre del Racconto selezionate dalla bibliotecaria Antonella? Ricordatevi che per partecipare occorre prenotare chiamando lo 0571 757873 o scrivere a sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it.

La lettura è rivolta ai bambini dai 4 agli 8 anni.



CERIMONIA DI PREMIAZIONE DEI RAGAZZI LEGGENDARI - Martedì 7 giugno 2022, alle 18, nel Cenacolo del Convento degli Agostiniani si terrà l'attesissima cerimonia di premiazione dei ‘Ragazzi Leggendari’. Alla presenza dell’assessore alla cultura del Comune di Empoli, i 27 ‘Leggendari’ che hanno raggiunto il traguardo finale riceveranno un importante riconoscimento per il loro lavoro, impegno e passione svolti durante Leggenda Festival 2022.

Tanti ragazzi e ragazze, tra gli 11 e i 15 anni di età, anche per questa edizione del festival hanno deciso di entrare a farne parte. Tra questi ci sono 8 ragazzi che hanno partecipato lo scorso anno e hanno motivato i nuovi con il motto: “Non capita tutti i giorni di incontrare un autore!”.

I giovani lettori, che hanno iniziato il loro percorso “leggendario” a marzo, seguiti dalle bibliotecarie Antonella e Claudia e dalla tutor Alice, hanno letto ed analizzato i libri degli autori assegnati, formulato domande ed infine incontrato gli scrittori moderando in prima persona gli incontri on-line con Viviana Mazza e Kibra Sebhat e Tommaso Percivale e quelli in presenza con Michele D’Ignazio, Barbara Fiorio, Marco Magnone e Antonio Ferrara.

Dunque un riconoscimento meritatissimo che attesta l’impegno a lungo termine di questo bellissimo gruppo che ha dato prova di bravura, professionalità e soprattutto della capacità di creare un clima davvero ricco di emozioni.



DISPOSIZIONI IN VIGORE - Tutte le iniziative si svolgeranno nel pieno rispetto delle normative anti-covid vigenti.

Per la partecipazione agli eventi che si svolgono al chiuso resta l’obbligo di indossare la mascherina FFP2 dai sei anni di età, fino al 15 giugno 2022.

Con l'Ordinanza del Ministero della Salute del 28 aprile 2022 l'accesso alle biblioteche della Rete documentaria REA.net è libero, senza obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie pur rimanendo fortemente raccomandati.

Non devono indossare le mascherine: i bambini di età inferiore ai sei anni, le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo.