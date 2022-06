Centro estivo comunale, partono le pre-iscrizioni a Montemurlo

Il Comune di Montemurlo anche quest’anno propone il centro estivo comunale destinato a bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Le pre-iscrizioni saranno aperte a partire da martedì 7 giugno fino al 16 giugno.

Il centro estivo comunale avrà la durata di quattro settimane dal 4 al 29 luglio ed è previsto un modulo minimo obbligatorio di partecipazione di due settimane consecutive. Anche quest’anno il centro estivo si svolgerà alla scuola primaria “Anna Frank” di Oste (via Pietro Maroncelli 35) con orario 8-16:30 dal lunedì al venerdì. Quattro settimane da trascorrere insieme all’insegna del divertimento e della creatività. Il centro estivo comunale prevede, infatti, attività ludiche ed espressive con giochi guidati, costruzione di piccoli giochi, laboratori, realizzazione di sculture con gesso e altri materiali, pittura e grafica, invenzione e costruzione di piccole storie illustrate e di piccoli libri fatti dai bambini, laboratori musicali, racconti e rappresentazioni teatrali. Non mancherà l’attività fisica con giochi di squadra, psicomotricità, corsa, salti e lanci, attività in piscina. Al centro di tutto ci sarà l'amicizia e il divertirsi insieme, evitando l'antagonismo e la competizione. Sono previste anche uscite alla scoperta del territorio della flora, della fauna e delle principali caratteristiche ambientali di Montemurlo e della sua collina. Spazio anche alla sostenibilità grazie all’arte del riciclo per favorire nei bambini lo sviluppo di una coscienza ambientale per la salvaguardia dell’ambiente. Come sempre il centro estivo comunale si chiuderà con la grande festa finale alla presenza dei genitori e di una mostra che esporrà il lavoro svolto. Il centro estivo comunale si avvale di animatori con ampia esperienza sia in ambito educativo che di animazione. «Una bella opportunità per tutti i nostri bambini di trascorrere insieme un periodo delle vacanze estive, divertendosi ma anche imparando cose nuove e ritrovando quella socialità di cui abbiamo sentito tanto la mancanza in questi due anni.- spiega l’assessore alle politiche sociali, Alberto Fanti- Un servizio inclusivo e di qualità per sostenere le famiglie e dare ai bambini un ambiente stimolante nel quale crescere, facendo nuove esperienze sociali ed educative»

È previsto un costo di partecipazione a carico delle famiglie . Il pranzo è compreso nella quota di iscrizione e i bambini dovranno portare ogni giorno piatti, posate e bicchiere da casa. Per effettuare le pre-iscrizioni si dovrà utilizzare il modulo che da lunedì sarà disponibile sul sito del Comune di Montemurlo (www.comune.montemurlo.po.it). Le pre-iscrizioni rimarranno aperte fino al 16 giugno

I moduli della pre-iscrizione possono essere inviati per e-mail all’indirizzo protocollo@comune.montemurlo.po.it, per PEC all’indirizzo comune.montemurlo@postacert.toscana.it specificando nell’oggetto “Centro Estivo 2022 e il nome e cognome del/della bambino/a”; oppure- direttamente all’ufficio protocollo del Comune di Montemurlo (via Montalese 472), aperto dal lunedì al venerdì in orario dalle ore 9:00 alle ore 13:30. Alla pre-iscrizione andranno allegati la scheda di iscrizione compilata e firmata dal genitore, il documento d’identità del genitore richiedente, il libretto sanitario, il libretto delle vaccinazioni obbligatorie, l’eventuale richiesta di dieta alimentare con certificato medico, il certificato L. 104/92 (per minori portatori di handicap), il documento d’identità della persona autorizzata a riprendere il bambino. Saranno accolti fino a 90 bambini a settimana. Qualora pervengano richieste di pre-iscrizione oltre tale numero, sarà data precedenza a bambini residenti nel Comune di Montemurlo o frequentanti le scuole di Montemurlo. Successivamente alla data di scadenza della presentazione delle domande di pre-iscrizione, si procederà alla istruttoria delle istanze e, se necessario, alla formazione della graduatoria in base ai criteri di ammissione sopra riportati.Le domande che eccederanno dal numero prestabilito verranno inserite in lista di attesa, che sarà utilizzata nel caso in cui pervenissero comunicazioni di rinuncia alla frequenza.L’iscrizione sarà comunicata al richiedente, che dovrà effettuare il pagamento della quota prevista al fine di completare la procedura di iscrizione.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti ci si può rivolgere al servizio politiche sociali del Comune di Montemurlo (piazza Don Milani, 2) tel. 0574/558556 - 558571 – 558524 nei giorni di lunedì e venerdì ore 9-12:30 e mercoledì ore 15 -16:30

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio stampa