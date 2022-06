Chiara Ferragni in Versilia, Giani: "Grazie per aver scelto la Toscana"

"Grazie a Chiara Ferragni per aver scelto la Toscana e la splendida Forte dei Marmi. In Versilia si prospetta già un'estate da record per le prenotazioni, forza!". Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha dedicato alla presenza della nota influencer a Forte dei Marmi un post su Facebook.

Ferragni era nella località della Versilia per una breve vacanza con la famiglia nel ponte del 2 giugno. Su Instagram Chiara Ferragni ha postato molte foto in spiaggia e all'hotel Augustus assieme ai figli Vittoria e Leone. Con lei la sorella Francesca, prossima al parto.