Cura del verde: Poggio a Caiano rescinde il contratto con la ditta

In seguito ai disservizi causati dalla inadeguata gestione del verde pubblico, lo scorso 31 maggio l’amministrazione comunale di Poggio a Caiano ha risolto il contratto con la ditta incaricata. Il provvedimento è arrivato, come prevede l’iter, dopo l’emissione di tre contestazioni formali - l’ultima risalente allo scorso 30 aprile - e dopo numerosi reclami, ottenuti anche raccogliendo le segnalazioni dei cittadini. I pagamenti delle fatture erano già stati sospesi da tempo. È già stato avviato il procedimento che in alcune settimane porterà a individuare la nuova ditta a cui affidare il servizio.

“È stata una scelta dovuta – commenta il Sindaco Francesco Puggelli – perché i servizi pubblici, pagati dai cittadini, devono essere svolti come si deve. I risultati non soddisfacenti dello sfalcio del verde erano sotto gli occhi di tutti ed era nostro dovere intervenire. Gli uffici si sono attivati fin dalle prime segnalazioni, richiamando la ditta a fare bene il proprio lavoro e valutando se fosse in grado di recuperare. Sono sicuro che situazioni simili possono succedere anche a casa, perché può capitare di avere a che fare con operai o ditte non all’altezza del compito. E se già sostituire una ditta è complicato nel privato, figuriamoci con le regole del pubblico. Ma il nostro dovere primario è quello di tutelare la nostra comunità, anche per il corretto svolgimento dei lavori pubblici. Ci scusiamo con i cittadini per i disagi dell’ultimo periodo. Anche il subentro della nuova ditta richiederà ancora qualche settimana di assestamento, pertanto servirà ancora un po’ di pazienza. L’obiettivo è quello di far ripartire il servizio a livelli migliori di com’è stato ultimamente, perché tutti noi ci teniamo ad avere una città bella e curata”.

“Per la manutenzione del verde pubblico, così come per la migliore gestione possibile di altri servizi sul territorio comunale, in questi anni abbiamo creato un canale diretto fra i cittadini e l'amministrazione, per raccogliere le segnalazioni di chi vive ogni zona del territorio comunale”, afferma l'assessore all'ambiente Tommaso Bertini. “Grazie alla casella email per le segnalazioni, ma anche a quanto pervenuto attraverso i canali social istituzionali e il contatto diretto con gli uffici del Comune, abbiamo raccolto il materiale documentale fondamentale per portare avanti la procedura di risoluzione del contratto con la ditta che finora curava il verde pubblico. Questo tipo di procedure sono molto complesse, soprattutto per risolvere un contratto in modo consensuale: per questo mi complimento con i nostri uffici, che hanno fatto un lavoro egregio, e ringrazio tutti i cittadini che hanno contribuito utilizzando al meglio la casella segnalazioni@comune.poggio-a-caiano.it".

