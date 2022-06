Elezioni, a Marcignana si vota in via Saettino

Domenica 12 giugno 2022 si vota per i cinque referendum popolari abrogativi ex art.75 della Costituzione. Lo scorso 2020 con le elezioni regionali, i votanti residenti in località Marcignana si dovettero recare al seggio elettorale allestito alla scuola materna di piazza Arno n.1 a Pagnana, in quanto erano in corso i lavori di ricostruzione ex novo della scuola primaria di Marcignana.

Con le votazioni in programma il 12 giugno 2022, i marcignanesi (sezione 33) tornano a votare nella nuova scuola in via Saettino, 2.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa