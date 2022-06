Lo hanno trovato alla guida di un motorino rubato e lo hanno denunciato per ricettazione. Alle 4 di oggi, sabato 4 giugno, un 26enne di origini marocchine è stato fermato dalla polizia in via Conte Fazio a Pisa. Il motorino su cui viaggiava, stando a un riscontro dalla banca dati, era stato rubato il 30 maggio a Pisa. Il giovane era sprovvisto di documenti, è stato accompagnato in Questura e denunciato. Si è preso anche una multa perché guidava senza patente.