I'Giglio Under 12, il campionato finisce con una vittoria

Il campionato U12 della Pallavolo I'Giglio si conclude la bella vittoria 3-0 sul Montelupo, in una partita piena di adrenalina il cui risultato non era scontato. Già dal primo set la gara è stata molto combattuta con le due squadre che si sono equivalse fino alla fine (22-25). Il secondo parziale, tuttavia, ha visto le castellane dominare senza lasciare spazio alle padrone di casa e ipotecando la vittoria (12-25). È stato al terzo set, però, che le piccole biancorosse hanno dato spettacolo: sono tornate in campo con tanti errori e poca concentrazione, tanto da finire sotto nel punteggio con un bel distacco (16-6); nonostante un piccolo miglioramento le avversarie hanno raggiunto i 20 punti con un netto margine di vantaggio (20-13), ma è stato proprio in quel momento che, con una "spinta" dell'allenatrice e aiutate da un pubblico infervorato, le bimbe hanno attuato un recupero mozzafiato che le ha portate al 3-0 (21-25).

Una vittoria così intensa è sicuramente un bel modo di finire la stagione, la ciliegina sulla torta di quello che è stato senza dubbio un ottimo campionato per l'U12: 14 punti totali, due sconfitte per 2-1, 4 vittorie per 3-0 e primo posto nel girone con una giornata di anticipo. Senza contare i miglioramenti fatti nonostante i problemi numerici: "La stagione non è stata semplice" - spiega l'allenatrice Elena Furiesi - "perché ci siamo ritrovati un gruppo di sole otto atlete di cui tre provenienti dal minivolley. Faccio i complimenti alle bambine perché sono riuscite a creare un gruppo e a crescere quindi, quando poi è iniziato il campionato, la squadra si è dimostrata compatta, agguerrita e con tanta voglia di fare bene. Alla fine il bilancio è stato più che positivo visto che siamo classificati primi nel nostro girone, per cui ancora complimenti alle bambine e anche ai genitori che le hanno sempre supportate con un caloroso tifo".

Fonte: Pallavolo I'Giglio - ufficio stampa