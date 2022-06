Lavori a Scandicci, chiuso sottopasso di via Pisana

Chiusura del sottopasso autostradale di via Pisana a Scandicci da lunedì 6 a venerdì 10 giugno 2022 per consentire lavori di manutenzione da parte di Autostrade per l’Italia; la viabilità alternativa indicata dall’ufficio Traffico del Comando di Polizia Municipale segue il bypass con percorso da via Codignola, sovrappasso di via Newton, via Respighi, e viceversa.

Il primo giorno di lavori, lunedì 6 giugno, il sottopasso sarà chiuso in orario 8,30-18, mentre nei giorni successivi, il 7, l’8, il 9 e il 10 giugno, dalle 6,30 alle 18.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio stampa