Lavori, chiuso allacciamento A11-A1

Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, previsti in orario notturno, dalle 22:00 di martedì 7 alle 6:00 di mercoledì 8 giugno, sarà chiuso l'allacciamento con la A1 Milano-Napoli, per chi proviene da Pisa ed è diretto verso Roma.

In alternativa, per chi da Pisa è diretto verso Roma, si consiglia di proseguire fino a Firenze Peretola, percorrere la rotatoria di Peretola e seguire le indicazioni per la A1, con ingresso alla stazione di Firenze nord, o, in ulteriore alternativa, proseguire sulla A1 verso Bologna, uscire alla stazione di Firenze nord e rientrare dalla stessa stazione in direzione di Roma.

Fonte: Ufficio Stampa