Montelupo piange la scomparsa di Alberto Fontanelli

Volontario della Misericordia, amante dello sport e della sua città, impegnato per la vita di Montelupo Fiorentino. Era tutto questo Alberto Fontanelli, una colonna montelupina che se ne è andata troppo presto. A 59 anni Fontanelli è venuto a mancare e adesso in suo paese lo piange.

"Grande Alberto ci siamo conosciuti tantissimi anni fa e so bene quanto ti sei impegnato per la comunità. Te ne sei andato troppo presto, riposa in pace. Un grande abbraccio alla tua famiglia e a chi ti ha conosciuto" è il ricordo del sindaco Paolo Masetti.

Fontanelli è scomparso venerdì 3 giugno a Empoli. Lascia la moglie Antonella, la figlia Alice e tutta una comunità attonita.

Dalle 12 di sabato 4 giugno, la salma sarà esposta nella Cappella della Misericordia di Montelupo Fiorentino posta in Via Baccio da Montelupo, 39. I funerali si svolgeranno il 5 giugno alle 15 alla Chiesa San Giovanni Evangelista di Montelupo Fiorentino.

"Da sempre impiegato nelle Misericordie fu uno dei precursori delle squadre di emergenza di Protezione Civile nella struttura U.G.E.M" è il ricordo delle Misericordie.