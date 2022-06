Pizzeria La Rossa e Ortolani Coraggiosi, la sinergia continua a tavola

È una bella storia, quella di Martina e degli Ortolani coraggiosi, giovani che guardano con fiducia al futuro, lavorando per vivere in un posto più pulito e giusto.

Gli Ortolani coraggiosi sono giovani con e senza disabilità, che continuano a coltivare ortaggi buoni, vicino a casa, giusti perché vengono da lavoro corretto e aperto alle persone con disabilità o disagio sociale che così cercano di costruire il proprio futuro.

Martina è una ventenne che ha deciso di costruire il suo lavoro facendo pizze a Empoli, con prodotti biologici e a km zero, che contribuiscono a un migliorare l’ambiente pulito, sono buoni e aiutano la nostra comunità a crescere con la consapevolezza che è possibile lavorare, ciascuno nel proprio piccolo per un mondo migliore.

Gli Ortolani consegnano gli ortaggi di stagione direttamente alla pizzeria La Rossa in via Bardini, dove si possono gustare pizze e schiacciate, variando secondo quel che c’è nel campo: non si trovano gusti standard, come nell’orto.

Così la pizza alle zucchine diventa il simbolo di una collaborazione che, dal campo alla tavola della pizzeria La Rossa, racconta una storia di speranza in una generazione che si sta rimboccando le maniche e per ricostruire tassello dopo tassello il futuro, di tutti, anche dei giovani con disabilità.

Il connubio è stato sancito con una cena, a cui ha partecipato anche l’assessora alle politiche sociali di Empoli Valentina Torrini, per mettere alla prova gli ortaggi degli Ortolani sulle pizze di Martina, La Rossa.

