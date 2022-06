Ruba tv a Cerreto, cerca di investire due guardie e provoca incidente: arrestato

Prima il furto, poi il tentativo di investimento di due guardie, in seguito un incidente provocato senza prestare soccorso, infine le manette. Un 26enne è stato arrestato per furto aggravato a Cerreto Guidi al termine di una notte di inseguimenti.

Due guardie giurate lo hanno sorpreso mentre stava cercando di portare via un televisore da una scuola di Cerreto Guidi. Era l'1 di notte di oggi (sabato 4 giugno) quando il giovane, vistosi scoperto, ha messo di fretta la tv nella sua auto ed è scappato, cercando di investire gli addetti alla vigilanza, i quali si sono scansati in tempo. Questi ultimi hanno allertato i carabinieri.

Intanto il 26enne stava scappando e, all'altezza di via Pianello Val Tidone, non ha rispettato uno stop e ha centrato un'auto con a bordo due giovani. Non si è fermato e ha proseguito la marcia. Una 20enne e un altro giovane di 22 anni sono stati soccorsi e portati in codice verde all'ospedale di Empoli. L'auto ha avuto gravi danni, per i ragazzi si parla di cinque giorni di prognosi.

Un carabiniere libero dal servizio ha seguito le tracce di olio lasciate sull'asfalto dal fuggitivo. Ha scoperto che l'auto del 26enne si è fermata poco distante per via dei danni subiti nell'incidente. Il ladro - che ha precedenti specifici - è stato sorpreso poco dopo mentre cercava di disfarsi della tv rubata.

I militari lo hanno fermato e arrestato per il furto aggravato. A lui sono contestate anche le lesioni personali colpose e l’omissione di soccorso per l’incidente provocato durante la fuga, la resistenza ad incaricato di pubblico servizio per aver tentato d’investire le guardie giurate e le false dichiarazioni sulla propria identità personale fornite al militare che per primo lo ha individuato.