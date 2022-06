Picchia e minaccia il padre, 31enne in manette

Ha minacciato e colpito l'anziano padre dopo aver distrutto mobili e altri oggetti in casa. Poi, arrivati i carabinieri, si è scagliato contro di loro, ha cercato di colpirli e li ha minacciati di morte.

Un 31enne è stato arrestato a Sarteano nella notte tra il 2 e il 3 giugno. Il giovane era in stato di alterazione psicofisica e non era nuovo a casi del genere. Già in passato aveva colpito il padre, ormai esausto per le continue vessazioni del figlio.

I carabinieri sono intervenuto e hanno aiutato l'uomo, bloccando il figlio e ammanettandolo. Il 31enne però ha continuato a dare in escandescenze e i militari sono riusciti a fatica a fermarlo. Dopo momenti di tensione, il giovane si è placato. Adesso è in carcere a Siena.