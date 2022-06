Festa a Prato per i 208 anni dei carabinieri

Lunedì 6 giugno, a Prato, in Piazza Santa Maria delle Carceri, con inizio alle 10.20, i Carabinieri del Comando Provinciale di Prato festeggeranno i 208 anni dalla fondazione del Corpo.

Dopo due anni, finalmente, grazie all’attenuarsi della pandemia, la festa dell’Arma tornerà ad essere celebrata alla presenza delle massime Autorità provinciali, degli studenti e dei cittadini.

In piazza sarà schierato un Reparto di formazione composto da Carabinieri in Grande Uniforme Storica, dai Comandanti delle Stazioni Carabinieri territoriali e della componente Forestale ambientale, nonché da personale delle varie specialità. Saranno inoltre schierati alcuni veicoli, tra i quali motociclette e “gazzelle” in uso alla Sezione Radiomobile, fra cui l’Alfa Giulia, di recente assegnazione.

Nel corso della cerimonia militare saranno consegnati riconoscimenti a militari che si sono particolarmente distinti nel corso di attività di servizio, in Italia ed all’estero. Altri militari, attesa l’importanza dell’attività svolta, saranno premiati a Firenze presso la sede del Comando Legione Carabinieri “Toscana”.