Emerald Island, festa del Checchi a La Limonaia

L’8 giugno alle ore 20:30 a Fucecchio, presso “La Limonaia”, si terrà la V edizione della festa di fine anno scolastico dell’Istituto “Checchi”.

Finalmente dopo due anni di interruzione, causa Covid, le ragazze della scuola torneranno ad indossare un abito da sera lungo e metteranno al braccio il corsage: il braccialetto con fiori tipico dei prom americani.

Anche i ragazzi lasceranno jeans e maglietta e vestiranno in modo elegante.

Ogni anno viene scelto, come tema della serata, un colore; dopo il nero, il blu, il rosa e il rosso, quest’anno il colore prescelto è il verde in tutte le sue sfumature e il titolo della serata sarà “EMERALD ISLAND”.

Saranno presenti la Dirigente dell’Istituto, Genny Pellitteri, il sindaco del Comune di Fucecchio, Alessio Spinelli, e il fondatore del Movimento Shalom, Don Andrea Pio Cristiani, in quanto parte del ricavato della serata sarà donato proprio al Movimento Slalom per l’adozione di un bambino in Burkina Faso.

Tale iniziativa è una gradita tradizione dell’Istituto in quanto unisce studenti e insegnanti e alimenta il sentimento di appartenenza e collaborazione, elementi fondamentali per creare un positivo e sereno ambiente di lavoro e di studio.

Fonte: Ufficio Stampa