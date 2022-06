Autobus contro bici, grave 67enne nel Pratese

Una bici è stata urtata da un autobus finito fuori strada. Un 67enne, in sella alle due ruote, è rimasto gravemente ferito ed è stato necessario l'intervento di Pegaso. Anche l'autista del bus è stato portato in ospedale in codice giallo, ma è stato dimesso poco dopo.

Il fatto è avvenuto sabato 4 giugno alle 8.30 sulla statale tra Quarrata e Poggio a Caiano. La municipale poggese è intervenuta e sta ricostruendo la dinamica dell'incidente: una prima ricostruzione parla di una perdita di controllo del mezzo da parte dell'autista del bus, che avrebbe colpito un'auto in sosta e il ciclista prima di uscire fuori strada.

Il ciclista è rimasto gravemente ferito e i soccorritori inviati dal 118 hanno ritenuto necessario chiamare l'elisoccorso. Il 67enne si trova a Careggi, Firenze.