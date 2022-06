Arte contemporanea, a Cerreto Guidi la mostra 'Poggio Tempesta'

L'arte arriva a Poggio Tempesti, frazione di Cerreto Guidi. Sabato 11 giugno alle 16.30 in via Francesca Sud al civico 115 partirà Poggio Tempesta, una mostra di arte contemporanea curata dalla cerretese Caterina Fondelli.

La mostra comprenderà gli artisti Oliviero Fiorenzi, Nicola Ghirardelli, IPER-collettivo e Francesco Pacelli e sarà localizzata interamente all’esterno nel parco intorno alla casa di famiglia di Fondelli, situata proprio a Poggio Tempesti. Con il patrocinio del Comune di Cerreto Guidi, l’esposizione sarà visitabile fino al 24 Luglio 2022.

Fondelli ha sviluppato da poco il progetto dal nome Contemporary Fire, comprensivo di mostre e residenze d’artista, che avrà luogo proprio a Poggio Tempesti e la mostra che parte l'11 giugno rientra nell'iniziativa.

Per ora la mostra comprende come immagini delle foto indicative della poetica degli artisti, attraverso loro progetti passati, e i lori ritratti. Verrà poi implementata con le installation view, dettagli delle opere in mostra e nuovi ritratti.



Dal 23 giugno inizierà anche la prima residenza d'artista, con la possibilità di venire a incontrare gli artisti che saranno Ludovica Anversa, Luce Ceccherini, Justine Neuberger, Paolo Pretolani e Adelisa Selimbasic.